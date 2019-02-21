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4 çocuk annesi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te tek odalı bir evde çıkan yangında 4 çocuk annesi Zeynep Gürbüz (43), hayatını kaybetti.

4 çocuk annesi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tek odalı bir evde çıkan yangında 4 çocuk annesi Zeynep Gürbüz (43), hayatını kaybetti. Gürbüz'ün birlikte yaşadığı görme engelli Ali Salih Gülkan (48) ise son anda kurtuldu.
Ali Baba Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde görme engelli Ali Salih Gürkan'a ait tek odalı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Ali Salih Gülkan dışarı çıkmayı başarırken, 2 ay önce tanışıp, birlikte yaşamaya başladığı Zeynep Gürbüz ise içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde, Zeynep Gürbüz'ün cesedi bulundu.
Gürbüz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Gürbüz'ün cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.

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