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4 çocuk annesi kadın hayvancılık yapmak için köye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2017 yılında köye taşınarak Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 inek alan 4 çocuk annesi Asuman Şahbaz, iki yılda inek sayısını 11’e yükselterek hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 inek alan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Asuman Şahbaz, iki yılda ineklerini ikiye katladı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2017 yılında köye taşınarak Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 inek alan 4 çocuk annesi Asuman Şahbaz, iki yılda inek sayısını 11’e yükselterek hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 inek alan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Asuman Şahbaz, iki yılda ineklerini ikiye katladı. Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak besicilik yapmak için eşi ve çocuklarıyla Develi ilçe merkezinden Çomaklı köyüne taşınan Asuman Şahbaz, "2017 yılında başladığım besicilik işine 6 inekle başladım. Şu anda 11 inekle bu işi devam ettiriyorum" dedi.
Sabah ve akşamları inekleri yemlediğini ve altlarını temizlediğini anlatan Şahbaz, "Diğer zamanlarda ise ev hanımıyım. 4 çocuk annesiyim ve çocuklarımın bakımını yapıyorum, evin temizliğini yaparak yemek pişiriyorum" diye konuştu. Şahbaz, köyde hayvancılıkla uğraştığı için mutlu olduğunu söyledi.
Develi Kaymakamı Murat Duru, hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk annesi Asuman Şahbaz’ı tebrik ederek, "Bu iş sizin bütçenize katkı sağlar hem de genel anlamda ekonomimize, tarımımıza, hayvancılığımıza katkı sağlar. Sizi tebrik ediyorum" dedi.
Asuman Şahbaz’ın 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi’nden faydalandığının altını çizen Kaymakam Duru, "2 yıl içerisinde çok güzel yürüttünüz bu projeyi başarılı bir şekilde. Başarılı diyoruz çünkü İlçe Tarım Müdürümüz ve veteriner arkadaşlarımız sizi takip ettiler. Bizde bu takip sonucunda da gerçekten güzel bir süreci devam ettirdiğiniz için sizi tebrik etmeye geldim. Sizi daha başka bu işi yapacak insanlara örnek olarak gösteriyoruz ve 6 inek oldu 11 inek. Çok yakın bir zamanda olacak 18 inek, inşallah ileride sürü sahibi olursunuz. Bu şekli ile de siz 6 kişilik bir ailenin rahat geçimini sağlıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyoruz, sizleri diğer bu Tarım Bakanlığımızın desteklerinden yararlanmak isteyen insanlarımıza da örnek gösteriyoruz. Başarılarınızın devamını bekliyoruz. Tabii buradan hem size hem de İlçe Tarım Müdürlüğümüzün yetkililerine, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin başarılı olması için her türlü desteği veriyorlar, biz de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecektir, tekrar tekrar başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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