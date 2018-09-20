HABER

4 çocuk annesi kadın yasak ilişki yaşadığı komşusunu nasıl öldürdüğünü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bursa'da, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak, öldürdüğü iddia edilen, evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cinayeti işlediği silahla daha önce evde keşif yaptırılan Aydın, bu kez mahkeme huzurunda, tabancayı eline alarak, Şahin'i nasıl öldürdüğünü anlattı.

4 çocuk annesi kadın yasak ilişki yaşadığı komşusunu nasıl öldürdüğünü anlattı

2016 yılının Eylül ayında, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıl ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde, tabanca ile göğsünden vurularak, öldürüldü. Aydın, polisi arayıp, Şahin'i kendisinin öldürdüğünü söyleyerek, gelen ekiplere evinin önünde teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Neşe Aydın hakkında 'kasten adam öldürmek', tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın için de 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Aydın'ın, eşini cinayete azmettirmediğini söylediği duruşmalarda suçunu kabul eden Neşe Aydın ise Ümit Şahin ile 5 yıldır ilişki yaşadıklarını, 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlunun babasının Ümit olabileceğini söyledi. Yapılan DNA testinde, oğlunun babasının ölen Ümit Şahin olduğu ortaya çıkan Neşe Aydın, ilişkisinin çekilmez hal aldığını, ondan kurtulmak istediğini, olay günü yatak odasının penceresine geldiğini, tartışmaya başladıklarını, kurtulamayacağını alayınca da öldürdüğünü ileri sürdü. Neşe Aydın, kendisini eşinin azmettirmediğini söyledi.

ELİNDE TABANCAYLA CİNAYETİ ANLATTI

Tutuklu sanık Neşe Aydın'ın, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Müşteki avukatı Akan Demir'in isteği üzerine, daha önce cinayeti işlediği silahla evde keşif yaptırılan Aydın, bu kez duruşmada tabancayı eline alarak, Ümit Şahin'i nasıl öldürdüğünü mahkeme heyetine anlattı. Fotoğraf ve görüntü de çekilen duruşmada Neşe Aydın, cinayeti Ümit Şahin'den aldığını öne sürdüğü tabancayla 3 el ateş ederek, işlediğini söyledi.

Duruşma, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, Neşe Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
Asa: Gerçeğe yakın beyan verilmezse, kota uygulaması kaçınılmaz olurAsa: Gerçeğe yakın beyan verilmezse, kota uygulaması kaçınılmaz olur
Ünlülerin karizmasını yerle bir ettiÜnlülerin karizmasını yerle bir etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet ümit şahin neşe aydın

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Annesi ve babasını öldüren katilden, ölü taklidi yaparak kurtuldu

Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun son ataması tartışma yarattı

Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun son ataması tartışma yarattı

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz! Katil zanlısı yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım

Adli personel bedelli askerlik eğitimini ne zaman yapacak? Adalet Bakanlığı'ndan yeni adım

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Ünlülerin karizmasını yerle bir etti

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Düğünden dönen Burcu feci şekilde can verdi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.