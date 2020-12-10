HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu

4 çocuk babası eşi tarafından evde ölü bulundu

10.12.2020 20:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da 4 çocuk babası şahıs eşi tarafından evde ölü bulundu.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da 4 çocuk babası şahıs eşi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alemdar Sokak’ta ikamet eden 74 yaşındaki Mehmet Yolcu’dan dün gece saatlerinde odasına çekildikten sonra ses çıkmayınca eşi T.Y. şahsın odasına giderek kontrol etti. Eşini yatakta hareketsiz bir şekilde bulan T.Y. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkamete gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Dört çocuk babası olan Mehmet Yolcu’nun cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındıÖzel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok

Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit: Bir saniye bile bekleyecek zamanımız yok

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Son dakika! Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını açıkladı

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Terörist, bombayı patlatmaya çalışırken etkisiz hale getirildi

Canlı bomba son anda etkisiz hale getirildi

10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

İzmir’de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi

İzmir’de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.