HABER

4 çocuk babası, keneden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çiftçi Önder Tek (54), hayatını kaybetti.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çiftçi Önder Tek (54), hayatını kaybetti.

Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşayan 4 çocuk babası Önder Tek, Kurban Bayramı'nın birinci günü banyo yaptığı sırada fayans üzerine kene düştüğünü fark etti. Birkaç gün sonra rahatsızlanan Tek, kanama ve yüksek ateş şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi. Tek'in cenazesi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Merinos’ta sünnet şöleniMerinos’ta sünnet şöleni
Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yeni yasama yılında uygulamaya giriyorYargı Reformu Stratejisi Belgesi yeni yasama yılında uygulamaya giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozcaada'da karaya oturan geminin personeli için 72 saat süre!

Gemiyi terk etmediler! 72 saat süreleri var

Son dakika: Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması

İstanbul'da bir binada patlama!

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu!

Görenler polisi aradı! Cep telefonlarına sarıldılar

TEM'de 'makas' yarışı! Kazaya davetiye çıkardılar

İstanbul'da trafik terörü! Sonu gelmiyor

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

Ayder Yaylası'nda kaçak salıncaklar kaldırıldı

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.