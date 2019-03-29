4 çocuklu ailenin tek gözlü odada yaşam mücadelesi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de 10 ay önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle yürüme ve konuşma güçlüğü çeken işçi Şeyhmus Ökmen (49), eşi ve 4 çocuğuyla tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor. Engelli olmadığına dair sağlık raporu verildiği için engelli maaşı ve malulen emeklilik başvurusuna olumsuz yanıt alan Şeyhmus Ökmen ve eşi Hanife Ökmen, zor durumda olduklarını, çocuklarına bakmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Taşeron firmada çalışan Şeyhmus Ökmen, 10 ay önce kalp krizi geçirdi. İki hastanede 4 ay tedavi gören Ökmen, tüm çabalara karşın yürüme ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı. Bu süreçte Şeyhmus Ökmen çalıştığı şirketteki işinden çıkarıldı. Vücut fonksiyonlarını kaybetmediği için engelli olmadığına dair sağlık raporu verilen Ökmen'in malulen emeklilik başvurusu da olumsuz sonuçlandı.

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tek gözlü odada 2'si kız, 4 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren Şeyhmus Ökmen, zor durumda olduklarını söyledi. Ökmen, her hangi bir yardım almadığını belirterek "Allah rızası için, ben değil, en azından çocuklarım için bana bir yardım eli uzatın" dedi.