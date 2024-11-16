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4 çocuklu çiftin korkunç sonu! Gözünü kırpmadı, peş peşe ateşledi... Önce karısını sonra kendisini öldürdü

16.11.2024 14:37
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Antalya'da Mehmet Ulumaskan eşi Hülya Ulumaskan'la tartıştıktan sonra av tüfeğiyle eşini öldürdü. Ardından evin içinde tabanca ile intihar etti. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

4 çocuklu çiftin korkunç sonu! Gözünü kırpmadı, peş peşe ateşledi... Önce karısını sonra kendisini öldürdü

Antalya'daki korkunç olay, saat 02.30 sıralarında Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti.

Ulumaskan daha sonra evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Sesleri duyan komşular ve Ulumaskan'ın çocukları, olay yerine geldi.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÇİFTİN 4 ÇOCUĞU VARDI

Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan da kurtarılamadı. Çiftin 4 çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından cenazeler, çocukları ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar antalya kadın cinayeti
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