HABER

"4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

"4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - DenizBank'ın, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) desteğiyle düzenlediği "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 1 Kasım olan yarışma, Türkiye’de sinema ve senaryo konusunu gündeme taşımayı ve uzun metraj film senaryosu yazma konusunda isteği olanlara alan açmayı hedefliyor.

Yarışmada ayrıca, bu yıl ilk kez hayata geçirilecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra yapımcı ve network buluşmaları düzenlenecek. Böylece senarist adayları desteklenerek, senaryoların filme çekilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

- Uzun metraj senaryoların seçimi iki aşamalı yapılacak

4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda, senaryoların görünürlüğünü arttırmak için sektörde bu alanda söz sahibi profesyonellerden ön jüri oluşturulacak. Ön jüri, finalist olacak 10 senaryoyu seçmenin yanı sıra senaryo geliştirme ve projelendirme sunumu ile yapımcı buluşmaları için öne çıkan içerikleri de belirleyecek.

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan ana jüri, belirlenecek 10 senaryoyu ikinci kez değerlendirmeye alacak. Seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak. Dereceye girecek eserlerden birinciye 25 bin lira, ikincisi 15 bin lira ve üçüncüye de 10 bin lira ödül verilecek.

En iyi film kategorisinde ise, yarışmanın En İyi İlk Film ayağını kazanacak eser, 25.000 lira tutarındaki DenizBank özel ödülüne hak kazanacak.

Öte yandan hem senaryo hem de film için başvuru yapacak adayların eserlerinin, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış olması gerekiyor. 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na başvurular "www.ilksenaryo.tursak.org.tr" internet sitesi üzerinden alınıyor.

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Bayram tatilinde uykusuz yola çıkmayınBayram tatilinde uykusuz yola çıkmayın
CHP'li Gökhan: Mücadele 2001 yılında başladıCHP'li Gökhan: Mücadele 2001 yılında başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.