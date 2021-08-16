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4. doz aşı zorunlu mu? 4. doz aşı kimlere vurulacak? Bakanlıktan açıklama!

16.08.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, aldığı yeni kararları duyurdu. Bunlar içerisinde en dikkat çekeni ise 4. doz aşı kararı. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlar, 4. doz koronavirüs aşısını vurdurabilir. 3. koronavirüs doz aşısını yaptıranlar, 4. doz aşı olabilecek.

4. doz aşı zorunlu mu? 4. doz aşı kimlere vurulacak? Bakanlıktan açıklama!

Koronavirüsten kurtulmak için tek çare olarak görülen aşı ile ilgili Sağlık Bakanlığı yeni bir karara imza attı. Yurt dışına çıkışlarda 2 doz BioNTech aşısı isteyen ülkeler olmasından dolayı 2 doz Sinovac aşı yaptırıp, ardından 3. doz aşısını BionTech yaptıranlara, 4. doz BioNTech aşısı hakkı verildi.

4. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı’nca yapılan bilgilendirmede, 4. doz aşı hakkının yurt dışına çıkışlarda 2 doz BionNTech aşısı isteyen ülkeler olmasından dolayı 2 doz Sinovac olup, ardından 1 doz BioNTech aşısı yaptıran ve isteyen herkese 4. Doz BioNTech aşısı hakkı verildi. Yani 4. doz aşı zorunlu değil.

4. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

  1. doz aşılar 3. doz aşı yaptırdıktan 21 gün sonra yapılabilecek.

AŞI YAŞI KAÇ?

Geçtiğimiz ay 16 yaş ve üzerindeki tüm gençler aşı olabiliyordu. Şimdi ise aşı yaşı 12’ye düşürüldü.

COVİD AŞINININ YAN ETKİLERİ NELERDİR NASIL GEÇER?

Covid aşısının en yaygın görülen yan etkileri uzmanlar tarafından şöyle sıralanmaktadır:

Baş ağrısı,
Yorgunluk,
Ateş,
Kusma,
Kas/eklem ağrısı,
Titreme,
Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik
İshal,

Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik ve kızarıklık olması durumunda kolunuzu yüksekte tutmaya özen gösterin ve soğuk uygulayın. Bunun için ıslak bir havlu yeterli olacaktır. Asla cildinize direkt olarak buz temas ettirmeyin. Aynı zamanda çok ağrı olması durumunda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Hafif ateş, titreme halinde, öncelikle ateşinizi doğal yollarla düşürmeye çalışın. Eğer düşmezse, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanın, bol sıvı tüketin ve istirahat edin.

Koronavirüs aşısının yan etkilerinden olan kas ve eklem ağrıları için istirahat edin, yeterli sıvı aldığınızdan emin olun, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Korona aşısından sonra kusma ve ishal şikayeti yaşarsanız, öncelikle vücudun elektrolit dengesinin bozulmaması için bol sıvı tüketin. Aynı zamanda beslenme diyetinizi de ishal diyetine uygun olarak düzenleyin.

Aşıdan sonra oluşan yorgunluk içinse bol sıvı alın ve istirahat edin.

Covid aşısından sonra gelişen baş ağrısı için parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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