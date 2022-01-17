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  4. “4. Doz Omicron’u Engelleyemiyor”

“4. Doz Omicron’u Engelleyemiyor”

17.01.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 aşısının dördüncü dozu üçüncü doza kıyasla daha fazla antikor sağlıyor; ancak dördüncü dozun Omicron varyantının engellenmesi için yeterli olmayabileceği belirtiliyor

“4. Doz Omicron’u Engelleyemiyor”

İsrail’de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 aşısının dördüncü dozu üçüncü doza kıyasla daha fazla antikor sağlıyor; ancak dördüncü dozun Omicron varyantının engellenmesi için yeterli olmayabileceği belirtiliyor.

Araştırmadan elde edilen ilk bulguları değerlendiren Regev-Yochay, aşıların üçüncü dozun ardından görülen seviyeye kıyasla antikor sayısında artışa yol açtığını söyledi. İsrail’de yapılan araştırmanın sonuçları henüz yayımlanmadı.

İsrail bir yıl önce aşılama sürecini en hızlı başlatan ülke olmuştu. İsrail geçtiğimiz ay da yüksek risk grubunda olanlara dördüncü doz aşıya yani ikinci takviye dozu uygulamaya başlamıştı.

“Başka varyantlar ortaya çıkabilir”

Bu arada uzmanlar daha hızlı yayılan Omicron’un ardından bir başka varyantın da ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak bundan sonraki varyantların nasıl olacağı ya da pandeminin seyrini nasıl şekillendireceği konusunda bir bilgi yok.

Uzmanlar Omicron’dan sonra ortaya çıkabilecek varyantların daha hafif hastalığa yol açacağının ya da var olan aşıların bu varyantlara karşı işe yarayabileceğinin bir garantisinin olmadığını belirtiyor.

Uzmanlar bugün aşılar işe yararken daha kapsamlı aşılama yapılması çağrısını yineliyor.

Yapılan araştırmalara göre ilk olarak Kasım ayı ortasında ortaya çıkan Omicron varyantı Delta varyantından en az iki kat ve virüsün ilk versiyonuna kıyasla da dört kat daha bulaşıcı.

Omicron varyantının Delta’ya kıyasla daha önce Covid-19 hastalığını geçirmiş olanları yeniden enfekte etme ve aşılanmış kişilerde de vakalara yol açma olasılığı daha yüksek.

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