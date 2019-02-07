"4. Dünya Göçebe Oyunları" stratejisi belirlendi

Çalışma yemeğinde 2020 yılında Türkiye'de yapılacak 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları için takip edilecek stratejiler değerlendirildi.

Uluslararası iş birliği konularının ele alındığı çalışma yemeğinde Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Konseyi arasında birçok alanı kapsayan Mutabakat Zaptı imzalandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev ve kurum yöneticilerinin katıldığı çalışma ve protokol yemeği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK-WEC) ile Türk Konseyi yöneticilerinin bir araya geldiği çalışma yemeğinde Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Çalışma yemeğinde 2020 yılında Türkiye'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları stratejisi de belirlendi.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesi konusunda Türk Konseyi ile iş birliği içinde çalışmaya istekli olduğunu belirten Erdoğan, Mutabakat Zaptı'nın gençlik ve spor alanındaki iş birliğini güçlendirmek yolunda her iki kurum için etkili ve sistematik bir mekanizma oluşturacağını dile getirdi.

Erdoğan, Türk Konseyi'nin, tarihi derin köklere ve rasyonel iş birliği ilkelerine dayanan kardeşlik bağlarını güçlendirme konusundaki üye ülkelerin kararlılığını simgelediğinin altını çizdi.

Türk Konseyi'nin, Türk dünyasının bir çatı kuruluşu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında kardeş ilişkilerin arttırılması yönünde çabalara katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türk Konseyi'nin dünya ölçeğinde büyük bir marka olmasını arzu ettiklerini belirterek, çalışmalarından dolayı da Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'e teşekkür etti.

- "Dünya Etnospor Konfederasyonu ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev da Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirtti.