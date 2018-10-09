"4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı" 11 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Aydın Doğan Vakfı'nın, "Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi" temasıyla düzenleyeceği "4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı", 11 Ekim'de Hilton Convention Center'da yapılacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre konferans, UNFPA, UNICEF ve UN Women işbirliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen konferans kapsamında düzenlenecek panellerde, bilim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası başarı kazanmış konuşmacılar, kendi başarı hikayelerini paylaşacak. Panellerdeki tartışmaların ortak noktasını ise bilim, sanat ve sporun eğitimle birleşmesinin kız çocuklarının güçlenmesine yapacağı katkılar oluşturacak.
Çeşitli okullardan gelen gençler, bilim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları konferans alanında kurulacak stantlarda sergileyecek.
- Panellerin yanı sıra sirk, dans ve müzik gösterileri sunulacak
"Yaratıcılık ve Enerji Kaynakları: Sanat ve Sporda Kız Çocukları", "Yaşam ve Özgürleşme İçin Rehberimiz: Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Bilim ve Teknoloji", "Çocuk ve Gençler Rol Modelleriyle Buluşuyor" konulu panellerin düzenleneceği konferans, bilim, spor, sanat konularında popüler ve duayen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.
"Sanat ve spor" paneline, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yeşim Gürer Oymak, Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Barış İçin Müzik Vakfı Kurucusu Dr. Yeliz Baki ve milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, konuşmacı olarak katılacak.
"Bilim ve teknoloji" oturumunda, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül, Facebook Ülke Direktörü Derya Özkaya Matraş ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Bölgeleri Araştırmacısı Doç. Dr. Burcu Özsoy, kız çocuklarının güçlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda fikirlerini paylaşacak.
Konferansın son oturumunda ise Eskrim Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonu Deniz Selin Ünlüdağ, 400 metre Paralimpik Koşucusu Öznur Alumur, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) sözcüleri ünlü sanatçılar Azra Akın, Songül Öden ve Edis Görgülü, genç öğrencilerle bir araya gelecek.
Konferansta panellerin yanı sıra son dönemin sevilen sanatçılarının da yer alacağı özel gösteriler ve etkinlikler de sunulacak.
1993 yılında kurduğu Women for Women International örgütüyle, savaşlardan kurtulan kadınları sosyal ve ekonomik olarak destekleyen ve güçlendiren çalışmalarını 10 farklı ülkede yaklaşık 420 bin kadın için yürüten Zainab Salbi, konferansa konuk konuşmacı olarak katılacak.
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