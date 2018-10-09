"4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı" 11 Ekim'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Aydın Doğan Vakfı'nın, "Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar: Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlenmesi" temasıyla düzenleyeceği "4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı", 11 Ekim'de Hilton Convention Center'da yapılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre konferans, UNFPA, UNICEF ve UN Women işbirliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen konferans kapsamında düzenlenecek panellerde, bilim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası başarı kazanmış konuşmacılar, kendi başarı hikayelerini paylaşacak. Panellerdeki tartışmaların ortak noktasını ise bilim, sanat ve sporun eğitimle birleşmesinin kız çocuklarının güçlenmesine yapacağı katkılar oluşturacak.

Çeşitli okullardan gelen gençler, bilim ve teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları konferans alanında kurulacak stantlarda sergileyecek.

- Panellerin yanı sıra sirk, dans ve müzik gösterileri sunulacak

"Yaratıcılık ve Enerji Kaynakları: Sanat ve Sporda Kız Çocukları", "Yaşam ve Özgürleşme İçin Rehberimiz: Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Bilim ve Teknoloji", "Çocuk ve Gençler Rol Modelleriyle Buluşuyor" konulu panellerin düzenleneceği konferans, bilim, spor, sanat konularında popüler ve duayen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.