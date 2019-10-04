4 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın dün Çin'e, Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ı soruşturması için açık bir çağrıda bulunduğunu yazıyor. Gazete, bu yeni talebin, Trump'ın seçim yarışında avantaj kazanmak için yabancı bir ülkeden yardım istemesinin son örneği olduğunu kaydediyor. Habere göre Trump, Çin'e yönelik bu çağrıyı Beyaz Saray'da gazetecilerin önünde yaparken bir yandan da Ukrayna Devlet Başkanı'na yaptığı benzer çağrının başkanlık makamını kötüye kullanma suçlamasına yol açmasını alaya aldı. Trump, ”Çin, Bidenlar hakkında soruşturma açmalı çünkü Çin'de olanlar da en az Ukrayna'da olanlar kadar kötü,” ifadesini kullandı. Çin hakkındaki bu sözleri, gazeteye göre Trump'ın iç siyasette sık sık başvurduğu ”ya bizimlesin ya değil” savının küresel düzleme taşınması anlamına geliyor. Trump, yabancı ülkelere, ”ya benim yönetimim altındaki Amerika'nın yanındasınız ya da bize karşısınız” mesajı gönderiyor. Bu da başka ülkelere, Amerika'nın gözüne girmenin bir yolunun, Demokrat Partililer'e zarar verici bilgileri ortaya çıkarmak olduğu sinyali veriyor. Öte yandan Kongre'deki Demokratlarsa Trump'ın Çin'e yaptığı çağrıyı kınadı ve bu sözleri, azil soruşturmasında ellerine geçen büyük bir koz olarak niteledi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Trump'ın başkanlık yeminini ihlal ederek seçimleri ve ulusal güvenliği tehlikeye attığını, gerek Demokrat gerek Cumhuriyetçi tüm Kongre üyelerinin bu davranışı kınaması gerektiğini söyledi.

Washington Post bugün ayrıca Amerika'da vergi toplamaktan sorumlu kurum olan İç Gelir Dairesi IRS'ten bir yetkilinin Başkan Trump ve yardımcısı Mike Pence'in gelir vergisi beyannamelerine ilişkin bir ihbarda bulunduğunu yazıyor. Habere göre gelir vergisi dairesinde çalışan muhbir, Maliye Bakanlığı'na atamayla göreve getirilen en az bir kişinin, Trump ve Pence'in yıllık gelir vergisi beyannamelerinin teftişine uygunsuz şekilde müdahale ettiği şeklinde bir ihbarda bulundu. Trump Yönetimi yetkilileri, başka hükümet yetkilileriyle yapılan konuşmalara dayalı ve siyasi güdümlü olduğu için ihbarı ciddiye almadı. Ancak Kongre'deki Demokratlar'ı alarma geçirmeye yeten ihbar, Maliye Bakanlığı ve Demokrat Partililer arasında Trump'ın vergi beyannamelerinin ibrazı konusunda yaşanan hukuk savaşı sırasında yapıldı. Kongre'deki Demokratlar'ın yaptığı soruşturmanın bir parçası da İç Gelir Dairesi'nin Trump ve Pence'in yıllık vergi beyannamelerinin teftişini nasıl yaptıklarıyla ilgili. Gazete, teftiş sürecinin siyasi atamaların müdahalesinden bağımsız yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

New York Times ise Amerika'nın Avrupa Birliği Temsilcisi Gord n Sondland ve Dışişleri Bakanlığı eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker'ın Ukrayna'ya Bidenler hakkında soruşturma açması için baskı yaptıklarını yazıyor. Gazete, Sondland ve Volker'ın çalışmalarının, Trump Yönetimi'nin kendi siyasi önceliklerine hizmet etmesi için Amerikan dış siyasetini nasıl şekillendirmeye çalıştığının son kanıtı olduğu yorumu yapıyor. Dün Kongre'de ifade veren Volker, Ukrayna'yı Bidenlar hakkında soruşturma açmaya zorlayan gölge kampanyayı yürüten Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ye yapılan baskının mimarı olduğunu kaydetti. Demokratlar dün geç saatlerde Volker, Sondland ve Ukrayna Devlet Başkanı Baş Danışmanı Andriy Yermak arasında geçen telefon mesajlarının bir kısmını yayınladı. Yazışmalar, Biden soruşturmasını açmadığı sürece Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ye Beyaz Saray'da randevu verme niyetinde olmadığını ortaya koyuyor.

Wall Street Journal ise Adalet Bakanı William Barr'ın mesajlaşma hizmetlerine kriptolama özelliği getirmeyi planlayan Facebook'a, bu planı askıya alması için baskı yaptığını yazıyor. Habere göre Barr, kamu güvenliğini öne sürerek, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün mesajlaşma sisteminde bu yılın başında açıkladığı büyük stratejik değişikliği ertelemesini istedi. Barr, bu talebi, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşları tarafından da imzalanan ortak mektupta dile getiriyor. Barr, mektupta, Facebook'a, kriptolama sistemini, hükümetin mesajlaşma sistemine soruşturma amaçlı erişimini sağlamanın yolunu buluncaya kadar planı ertelemesini istiyor. Gazeteye göre Barr'ın bu hamlesi, teknoloji firmalarıyla hükümet arasında kriptolu iletişim konusunda yaşanan anlaşmazlıkları yeniden alevlendirecek. Zuckerberg ise dün, kripto sisteminin emniyet teşkilatları açısından zorluk oluşturduğunu kabul ettiğini, ancak kişisel mahremiyeti güçlendirmenin yararlarının zararlarından fazla olduğunu söyledi.

