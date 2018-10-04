İSTANBUL (AA) - AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, hayvanların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için kafese girerek, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ve bir grup hayvansever, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Beylikdüzü Hayvan Barınağı yakınındaki bir alanda bir araya gelerek, "Barınakta Bir Gece" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Işık, barınakta kalan sokak hayvanlarıyla empati kurmak için buraya getirilen bir kafese girdi. Bazı hayvanseverler de kendilerini kafese zincirledi.

Bazı hayvanseverler, "Yaşamak özgürlüktür", "Esaret altında bırakma", "Yaşam hakkımı elimden alma", "O da anne, onun da çocukları var", "Hangi suçtan cezalıyız" yazılı dövizler taşıdı.

Kafesin içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işık, hayvanlarla empati kurabilmek için kafesin içinden seslendiğini belirterek, "Bugün barınakta onları ziyarete gittiğimizde tellere atlayıp bizlerle temas kurmak, 'Beni buradan alın.' der gibi şımarıklık yaparak yalvaran gözlerle bakıyorlardı. Maalesef yaşam haklarını sunmadığımız bu dostlarımız için bugünü böyle bir kutlama yerine yas ilan ederek bu farkındalıkla sizlerle paylaşmak istedik." diye konuştu.