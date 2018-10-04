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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, hayvanların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için kafese girdi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, hayvanların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için kafese girerek, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ve bir grup hayvansever, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Beylikdüzü Hayvan Barınağı yakınındaki bir alanda bir araya gelerek, "Barınakta Bir Gece" konulu etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Işık, barınakta kalan sokak hayvanlarıyla empati kurmak için buraya getirilen bir kafese girdi. Bazı hayvanseverler de kendilerini kafese zincirledi.

Bazı hayvanseverler, "Yaşamak özgürlüktür", "Esaret altında bırakma", "Yaşam hakkımı elimden alma", "O da anne, onun da çocukları var", "Hangi suçtan cezalıyız" yazılı dövizler taşıdı.

Kafesin içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işık, hayvanlarla empati kurabilmek için kafesin içinden seslendiğini belirterek, "Bugün barınakta onları ziyarete gittiğimizde tellere atlayıp bizlerle temas kurmak, 'Beni buradan alın.' der gibi şımarıklık yaparak yalvaran gözlerle bakıyorlardı. Maalesef yaşam haklarını sunmadığımız bu dostlarımız için bugünü böyle bir kutlama yerine yas ilan ederek bu farkındalıkla sizlerle paylaşmak istedik." diye konuştu.

Işık, barınakların hayvanları hapsetmek için değil, onların yaşam hakkını, yardıma muhtaç hasta hayvanları iyileştirip tekrar yaşadığı yerlere bırakmak, onları rehabilite etmek için bulunduğunu söyledi.

Barınaktaki hayvanların, sahiplenen aileye karşı çok daha fazla sadık olduğunu öğrendiğini aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Maddi, manevi sahiplenemeyeceğimiz canları lütfen terk etmeyelim. Çünkü bu terk ediş öyle acı veriyor ki onlar intihar ediyor. Bizlerin arkadaşları, ailesi, işi, sosyal çevresi var fakat onların tek dünyası sizsiniz. Rabb'imin bizlere emanet ettiği sessiz kulların haklarını koruyamadığımız bir günü kutlamıyoruz, yas ilan ediyoruz. Bugün itibarıyla da dostlarımızı aç bırakan, onlara şiddet uygulayan herkesi bu çağrımızla birlikte bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. Barınakta bir gece geçirecektik fakat bu kafeste bir saat bile kalamıyorum. Sizi de empati yapmaya davet ediyorum. İnsanların sözlerine değil hayvanların gözlerine baktığınız zaman asıl samimiyeti orada bulacağınızı düşünüyorum."

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