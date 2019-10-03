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4 Ekim Hayvan Hakları Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Aynı doğada, ekosistem içinde birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımız ve yaşam alanları için sadece 4 Ekim'de değil, her gün mücadele etmeye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Aynı doğada, ekosistem içinde birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımız ve yaşam alanları için sadece 4 Ekim'de değil, her gün mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaca, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Toplumda hayvanların "mal" olarak değil, hakları olan bir "can" olarak kabul edilmesinin temel bakış açısı olması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Verdiğimiz mücadele sonucunda TBMM’de Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurulmasını, geçen yıl TBMM’ye sunduğumuz detaylı yasa teklifinin Araştırma Komisyonu'nda görüşülmesini ve 3 aylık Komisyon çalışmasının somut önerilerle sonuç raporunun oluşturulmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları bu çalışmadan memnuniyet duyduklarını aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Tüm çabamız, sürekli ötelenen, toplumun vicdanını rahatlatacak ve hayvan hakları ihlallerinin önüne geçecek düzenlemeler içindi. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak verdiğimiz detaylı yasa teklifinde yer alan teklif maddelerimizin Komisyonda kabul edilmesini sağladık. Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de dikkate alan 3 aylık komisyon çalışmaları sonrası hazırladığımız raporu önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından acil olarak Hayvan Hakları Kanunu'nun çıkarılması için gerekli mücadeleyi hızlandıracağız. Aynı doğada, ekosistem içinde birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımız ve yaşam alanları için sadece 4 Ekim’de değil, her gün mücadele etmeye devam edeceğiz. 4 Ekim 2019'un hayvan hakları için bir milat olacağına inanıyorum."

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4 Ekim Hayvan Hakları Günü

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