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  4. 4 Ekim koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

4 Ekim koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

05.10.2020 19:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de 4 Ekim'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamnı yitirenlerin sayısı 57 kişi daha artaran toplamda 8 bin 441'e, hasta sayısı da 1429 artarak 324 bin 443'e yükseldi.

4 Ekim koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 4 Ekim'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamnı yitirenlerin sayısı 57 kişi daha artaran toplamda 8 bin 441'e, hasta sayısı da 1429 artarak 324 bin 443'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz'dan bu yana PCR testi pozitif çıkan kesin tanılı vakalar yerine, 'hasta' olarak tanımladığı PCR testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor. Bu nedenle, Türkiye'de PCR test sonucuna göre belirlenen vaka sayısı ise bilinmiyor.

'Her vaka, hasta değildir' açıklaması tartışma yarattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" demişti.

Türkiye'de 29 Temmuz'dan bu yana açıklanan günlük COVID-19 verilerinde test sonucu pozitif çıkan herkesin değil, sadece semptom gösteren hastaların sayılarının açıklandığı ortaya çıktı; Bakan Koca'nın sözleri tartışma yarattı.

İngiltere, 1 Ekim'de Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor" dedi.

https://twitter.com/grantshapps/status/1311703754312495104

İngiltere Türkiye'yi 'Covid-19 vakalarını farklı tanımladığı için' yeniden karantina listesine aldı

3 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 04.00'ten itibaren İngiltere'ye Türkiye'den gelenler, evlerinde ya da bildirecekleri adreste 14 gün karantinaya girmek zorunda olacak.

Koronavirüs genelgeleri

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 8 Eylül'de yayımladığı yeni genelge ile bütün alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Ayakta yolcuya izin verilmeyecek; 24.00'ten sonra müzik çalmayacak

Yine genelgeye göre alınan diğer kararlar şu şekilde:

  • Minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
  • Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında hangi oranda ve sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.
  • Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.
  • Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında denetimler artırılacak.

İzolasyon kurallarını ihlal edenler yurtlara gönderilecek

İçişleri Bakanlığı 11 Eylül'de koronavirüs salgınına yönelik önlemlerle ilgili olarak, 81 il valiliğine koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin yeni genelge gönderdi.

Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

Uygulama izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak.

Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak

Yurt ve pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.

Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.

Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Resmi veriler, son dönemde koronavirüse karşı alınan önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte yeni vaka, can kaybı ve ağır hasta sayılarında yükseliş yaşandığını gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 'birinci dalganın ikinci zirvesinin' yaşandığını söylemişti.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.

Ayrıca Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak 31 Temmuz-3 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı'nda da herhangi bir kısıtlama uygulanmamıştı.

23 Ağustos koronavirüs tablosu

Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu

Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.

Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Virüse karşı bireysel olarak hangi önlemler alınabilir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.

Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:

  • El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalı (mümkünse en az 1 metre uzakta bulunulmalı)
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalı

Koronavirüs

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