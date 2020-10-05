4 Ekim koronavirüs tablosu: Türkiye'de hasta sayısı kaç, son durum ne?

Türkiye'de 4 Ekim'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamnı yitirenlerin sayısı 57 kişi daha artaran toplamda 8 bin 441'e, hasta sayısı da 1429 artarak 324 bin 443'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz'dan bu yana PCR testi pozitif çıkan kesin tanılı vakalar yerine, 'hasta' olarak tanımladığı PCR testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor. Bu nedenle, Türkiye'de PCR test sonucuna göre belirlenen vaka sayısı ise bilinmiyor.

'Her vaka, hasta değildir' açıklaması tartışma yarattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" demişti.

Türkiye'de 29 Temmuz'dan bu yana açıklanan günlük COVID-19 verilerinde test sonucu pozitif çıkan herkesin değil, sadece semptom gösteren hastaların sayılarının açıklandığı ortaya çıktı; Bakan Koca'nın sözleri tartışma yarattı.

İngiltere, 1 Ekim'de Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi.