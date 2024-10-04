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4 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 4 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
04.10.2024 09:08
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Çeşitli özel günler, hem dünya genelinde kabul edilebilir hem de her ülkenin kendine ait özel olarak kabul ettiği ve kendi tarihinden gelen özel günler bulunur. İnsanlar bu özel günlerde günün anlamına ve önemine göre çeşitli etkinlikler düzenler ve kutlamalar yaparlar. Peki, 4 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 4 Ekim

4 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 4 Ekim

Özel olarak kabul edilen günler çeşitlilik gösterir. Bu duruma örnek olarak Dünya Günleri olarak isimlendirilen günler verilebilir. Dünya günleri UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tarafından belirlenmiş olan günlerdir. 14 Ocak Dünya Mantık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü, 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı günü bu dünya günleri adı verilen özel günlere örnek olarak gösterilebilir.

Neredeyse bir yılın 365 günü boyunca her güne bir anlam atfedilmiştir. Buna göre ekim ayı içindeki hem dünya genelinde hem de bazı ülkelerce önemli kabul edilen günler ve anlamlarından bazıları şu şekildedir:

  • 1 Ekim: Dünya Yaşlılar Günü, Dünya Kahve Günü, Dünya Vejetaryenler günü
  • 4 Ekim: Dünya Gülümseme Günü, Hayvanları Koruma Günü
  • 5 Ekim: Dünya Öğretmenler Günü
  • 6 Ekim: Dünya Serebral Palsi Günü
  • 8 Ekim: Dünya Ahtapot Günü
  • 9 Ekim: Dünya Posta günü
  • 10 ekim: Dünya Ruh Sağlığı Günü

4 Ekim tarihinde neler oldu?

4 Ekim tarihinin en önemli kabul edilen anlamı birkaç ülkenin hayvan hakları koruma derneklerinin bir araya gelmesi ile belirlenmiştir. 1931 yılında Floransa’da bir araya gelen bu dernekler ortak bir karara varmıştır. Bu karar doğrultusunda 4 Ekim tarifinin dünya genelinde "Hayvanları Koruma Günü" olarak kabul edilmesi sonucuna varılmıştır. Bunun dışında "Dünya Gülümseme Günü" olarak da kabul edilen 4 Ekim tarihinde çeşitli yıllarda yaşanmış olan bazı önemli kabul edilen diğer durumlar şunlardır:

  • Orient Ekspres ilk kez sefere çıktı.
  • Türk Kanunu Medenisi yürürlüğe geçti.
  • Dakota Johnson, Christoph Waltz, Susan Sarandon gibi önemli isimlerin doğum günü.
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ekim gün
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