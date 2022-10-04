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  4. 4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları! 4 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları ne oldu?

4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları! 4 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları ne oldu?

04.10.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 4 Ekim 2022 Salı akşamı yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşti. Son yapılan çekilişte 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. Peki 4 Ekim Salı Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

4 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları! 4 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları ne oldu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 20 kişi 20.998,80 TL kazanmıştı. 4 Ekim Salı akşamı Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. İşte Süper Loto sonuçları...

4 EKİM SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlendi. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle oynandı.

Süper Loto sonuçları 4 Ekim Salı günü saat 21:30’da yapılacak olan çekilişin ardından netleşti.

Kazanan numaralar ise şöyle:
9-12-21-42-46-48

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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süper loto Milli Piyango

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