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4 Ekim Süper Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira devretti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 07:22 | Son Güncelleme

4 Ekim Süper Loto sonuçları, dün akşam yapılan 572. hafta çekilişi ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi, Süper Loto çekilişini dün akşam canlı yayında gerçekleştirdi ve haftanın şanslı sayılarını noter huzurunda belirledi. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi sonucu ise kimseyi mutlu etmedi. Büyük ikramiyeni hayalini kuran binlerce kişinin beklediği Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen yine çıkmadı. Devir eden ikramiye ise 13.918.985,81 TL... Süper Loto sonuçları ve detaylar haberimizde.

4 Ekim Süper Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira devretti!

4 Ekim Süper Loto sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 572. hafta Süper Loto çekilişi ile belli oldu. Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. 1'den 54'e kadar sıralı halde dizilmiş toplar, özel çekilişi küresine konuldu. Nefeslerin tutulduğu sırada Süper Loto'da haftanın altı sayısı çekildi. 14 milyon lira kazandıracak bu sayıları doğru tahmin eden yine çıkmadı ve Süper Loto 7. kez devir etti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 4 Ekim Süper Loto sonuçları ve detayları şöyle...

4 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 572. hafta kazandıran numaraları: 5, 12, 25, 43, 51, 52

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.

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ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

  1. hafta kazandıran numaraları 11, 18, 24, 41, 45, 54 oldu. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 976 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 149 bin 874 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 568 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Süper Loto'da, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekir. Bilinen sayının oranında ikramiye miktarı artmaktadır.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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