4 Ekim Süper Loto sonuçları: 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira devretti!

4 Ekim Süper Loto sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 572. hafta Süper Loto çekilişi ile belli oldu. Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılan Süper Loto çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı. 1'den 54'e kadar sıralı halde dizilmiş toplar, özel çekilişi küresine konuldu. Nefeslerin tutulduğu sırada Süper Loto'da haftanın altı sayısı çekildi. 14 milyon lira kazandıracak bu sayıları doğru tahmin eden yine çıkmadı ve Süper Loto 7. kez devir etti. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 4 Ekim Süper Loto sonuçları ve detayları şöyle...

4 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 572. hafta kazandıran numaraları: 5, 12, 25, 43, 51, 52

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 918 bin 985 lira 81 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 87 kişi 9 bin 277 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 46 kişi 172 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 278 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 3 milyon 170 bin 218 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 289 bin 737 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 280 bin 897 lira 61 kuruş kamuya aktarıldı.