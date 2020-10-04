4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

4 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, yeni hasta sayısı 1429 oldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.

Son 24 saatte 1182 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 285 bin 50'ye yükseldi.



BAKAN KOCA: REHAVETE KAPILMAMALI, TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz."



