'4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

Belçika'da Ocak ayında yapılacak "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" adaylarından biri, sıra dışı hayat hikayesine sahip olan 19 yaşındaki Mahdia Karimy.

Sadece 2,5 yıldır Belçika'da oturma izni bulunan Karimy, Afganistan kökenli bir mülteci.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Mahdia Karimy'nin, İran, Türkiye ve Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya uzanan serüveni, 14 yaşındayken, babasının öldürülmesi üzerine başlamış.

Mezar-ı Şerif'te güç ve servet sahibi 50'li yaşlardaki bir erkek, 14 yaşına basan Mahdia'yı 4. eşi olması için babasından istemiş. Ancak babası, buna izin vermemiş.

Mahdia Karimy, sonrasında yaşananları, Nieuwsblad gazetesine, "Bu, ileri görüşlü bir insan olan babamın hayatına mal oldu. Bir süre sonra,korkunç bir şekilde öldürüldü" diye anlattı.

Babasının öldürülmesinden sonra artık güvende olmadıklarını söyleyen annesi, elindeki avucundakini satarak, Mahdia ve kendisinden 7 yaş büyük ağabeyini ülkeden çıkarmaları için, insan kaçakçılarına vermiş.

İnsan kaçakçıları tarafından Afganistan'dan çıkarılan Mahdia ve ağabeyi, 40 - 50 kişilik bir grupla birlikte zaman zaman araç veya katır sırtında, bazen de yürüyerek önce İran'a, oradan da Türkiye'ye ulaşmışlar.