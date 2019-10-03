İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gününe Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan sarı-lacivertli oyunculara katılımcıların ilgisi büyük ilgi oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu; değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, "Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel." diye konuştu.

Ok atıp atmayacağı ve bu atışta favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum. Ben atmayacağım, sadece izleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric ise daha önce hiç ok atmadığına dikkati çekerek, "Festivale ne kadar katılım olursa o kadar mutlu oluruz. Spor sadece rekabet değil, birleştirici unsur. Bu festivallere her zaman destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'nin bütün yörelerin ve ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini vurgulayan Muric, "Daha önce hiç ok atmadım. Heyecanlı olacak. Futboldan fazla vakit bulamıyoruz, kendi işimize daha çok yöneldik." diye konuştu.

