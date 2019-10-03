4. Etnospor Kültür Festivali

Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler de atlı gösterileri izledi.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 6 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen festival, büyük bir kültür şölenine sahne oluyor.

Organizasyonu ziyaret eden çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik 30'un üzerinde geleneksel oyunu deneyimleme şansı buldu.

Festivalde spor müsabakalarının yanında, çocuklara yönelik kültürel ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, gösterileri beğeniyle takip etti.

Atlı sporlar sahasında yapılan etkinliklerde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi, Arjantin'den pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi.

Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde denedi.

Katılımcılar ayrıca 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını inceleme ve deneme fırsatı yakaladı.

- Dünya lezzetleri Etnospor'da

Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivale gelen ziyaretçiler, kurulan standlarda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemeklerinin tadına baktı.

