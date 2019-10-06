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4. Etnospor Kültür Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 20:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazip merkezine bu festivalle dönüştürebiliriz. Bunu görmek, yaşamak için dünyanın farklı ülkelerinden insanların buraya geleceklerine yürekten inanıyorum. Burada birlik, beraberlik ve kardeşliğin tadını alacaklar." - DEK Başkanı Bilal Erdoğan: - " Kimliksiz, soysuz bir millet olmak istemiyorsak kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. İddialı olmak böyle mümkün olur. Kültürümüzü yitirirsek, iddiamız artık bizim olmaktan çıkmış demektir. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın, diyorum"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde olmaktan gurur duyduğunu anlatarak, "Dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazip merkezine bu festivalle dönüştürebiliriz." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Fuat Oktay, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızla, Kızılcahamam'daydık. Orada program biter bitmez, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' da denince bunun parçası olmak istedik. Öyle bir dünyadayız ki teknoloji ve dijitalleşme ilerliyor ama burada stantları da gördüğümüzde kendi sporlarımızı ve geleneklerimizi unuttuğumuzu görüyoruz. Dünyadaki milletler aslında kendi arasındaki iletişimi bir şekilde spor ve gelenekleri vasıtasıyla kurmuşlar. Her iki taraf bundan mutluluk duyuyor. Biz bugünle ilgili ve gelecekle ilgili iddialıyız, bu da iddiamız da yalnız olmadığımızın göstergesi. Katar burada, Azerbaycan burada. Arjantin dünyanın diğer tarafından geldi. Çok farklı ülkelerle birlikte artarak devam edecek."

Etnospor Kültür Festivali'nin özgün bir etkinlik olduğunu vurgulayan Oktay, "Dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazip merkezine bu festivalle dönüştürebiliriz. Bunu görmek, yaşamak için dünyanın farklı ülkelerinden insanların buraya geleceklerine yürekten inanıyorum. Burada birlik, beraberlik ve kardeşliğin tadını alacaklar. Çocukların, yaşlıların, gençlerin unutulmadığı sporların geleneksel anlamda canlandığı bir ortam burası." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanımız da ifade etti, burası birçok etkinliğe, fuara ev sahipliği yapacak bir merkez de olacak. Yeni yaşadığımız bir deprem var. Orada da ciddi bir fonksiyonu üstlenecek bir merkez burası. Burası, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok amaçlı tasarlanacak bir merkez olacak. Sonraki yıllarda bu zenginlikle bu festival çok daha gelişmiş, çok daha fazla ülkenin katılımıyla yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, başta DEK Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür etti.

- Bilal Erdoğan: "Kültürümüze sahip çıkmak zorundayız"

Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni başarılı bir şekilde kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir mekandayız. 2 yıl ekim ayının başında bu etkinliği burada yapıyor olacağız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi, burada inşa edilecek, hayata geçecek olan Millet Bahçesi'nin içinde geleneksel sporları ve kültürümüzü yaşatacağımız bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, ilgililere burası planlanırken, bu vesileyle böyle bir alanın korumasını rica ediyoruz. Hakikaten yüzbinlerce İstanbullunun gözlerinde ışıltı vardı. Anneler, babalar, dedeler, nineler, 'Ne iyi ettiniz de yaptınız.' dediler."

Şehirlerde kültürün yaşatılmasının zor olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Şehirlerde böyle merkezi alanlarda geleneksel sporlar ve kültürümüzü yaşatmalıyız. Kimliksiz, soysuz bir millet olmak istemiyorsak kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. İddialı olmak böyle mümkün olur. Kültürümüzü yitirirsek, iddiamız artık bizim olmaktan çıkmış demektir. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın, diyorum." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'nin gelecek yıl ekim ayında yine Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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