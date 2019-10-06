4. Etnospor Kültür Festivali

"Mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızla, Kızılcahamam'daydık. Orada program biter bitmez, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' da denince bunun parçası olmak istedik. Öyle bir dünyadayız ki teknoloji ve dijitalleşme ilerliyor ama burada stantları da gördüğümüzde kendi sporlarımızı ve geleneklerimizi unuttuğumuzu görüyoruz. Dünyadaki milletler aslında kendi arasındaki iletişimi bir şekilde spor ve gelenekleri vasıtasıyla kurmuşlar. Her iki taraf bundan mutluluk duyuyor. Biz bugünle ilgili ve gelecekle ilgili iddialıyız, bu da iddiamız da yalnız olmadığımızın göstergesi. Katar burada, Azerbaycan burada. Arjantin dünyanın diğer tarafından geldi. Çok farklı ülkelerle birlikte artarak devam edecek."

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Etnospor Kültür Festivali'nin özgün bir etkinlik olduğunu vurgulayan Oktay, "Dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazip merkezine bu festivalle dönüştürebiliriz. Bunu görmek, yaşamak için dünyanın farklı ülkelerinden insanların buraya geleceklerine yürekten inanıyorum. Burada birlik, beraberlik ve kardeşliğin tadını alacaklar. Çocukların, yaşlıların, gençlerin unutulmadığı sporların geleneksel anlamda canlandığı bir ortam burası." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanımız da ifade etti, burası birçok etkinliğe, fuara ev sahipliği yapacak bir merkez de olacak. Yeni yaşadığımız bir deprem var. Orada da ciddi bir fonksiyonu üstlenecek bir merkez burası. Burası, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok amaçlı tasarlanacak bir merkez olacak. Sonraki yıllarda bu zenginlikle bu festival çok daha gelişmiş, çok daha fazla ülkenin katılımıyla yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, başta DEK Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür etti.