"4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Beyoğlu Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği "4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması" sergisine ev sahipliği yapıyor. 10 Şubat’a kadar devam edecek olan sergi ziyaretçilerini bekliyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği festivaller gerek ülkemizde gerekse dünyada ilgiyle karşılandı. 4 yıldır içinde çeşitli etkinliklerle 50’den fazla ülkenin katılımını sağlayan konfederasyon başarılı işlere imza attı. Geleneksel sporlar ve kültürler bu kadar kısa bir zamanda yoğun bir ilgi gördü. Festivalin bu anlamlı günlerini kayıt altına almak ve daha geniş kitlelerce görünür kılmak amacıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu her festivalde olduğu gibi bu yılki festivalde de 5 farklı kategoride çok sayıda fotoğrafçının katıldığı fotoğraf yarışması düzenledi. Değerli Jüri üyelerinin titiz çalışmaları sonucunda derece alan eserleri geniş kitlelerin ziyaretine sunmak amacıyla düzenlenen ‘‘4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması’ sergisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” başlığı ile meraklılarını bekliyor. Sergiye Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide yer alan birbirinden güzel 85 fotoğraf, 23 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu’nda sergilenecek.

“Burada kültürü yaşatıyoruz”

Türkiye’de geleneksel sporların güçlü olduğundan bahseden Bilal Erdoğan, “Etnospor Kültür Festivali’nde ağırlıklı olarak yerel geleneksel sporların tanıtımını öngörüyoruz. Türkiye geleneksel sporların güçlü olduğu bir ülke olmakla birlikte bunların popülerliği noktasında aslında bir sıkıntımız var. Bugün buradaki fotoğraf sergisi bizim festivalimizin zengin görselliğini fotoğraf sanatçılarının da ilgisine sunmak. 600’ün üzerinde fotoğrafçının burada fotoğraflarıyla yarışması söz konusu ve 5 dalda aldıkları ödüller var. Her geçen sene Türkiye’de Etnospor’a fotoğrafçıların daha ciddi bir rağbet gösterdiğini görüyoruz. Burada kültürü yaşatıyoruz bu bir renklilik bir zenginlik ve umut ediyorum ki buradaki fotoğraflar kamuoyunda da ilgi görür” dedi.

“Beyoğlu gelenekten geleceğe uzanan bir köprü”

Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Etnospor Kültür Festivalimizin fotoğraf sergisi için bir aradayız. Ben özellikle belediyemizde böyle bir sergi açma düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu’nda olan biri olarak ayrıca mutluyum böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı. Aslında Beyoğlu gelenekten geleceğe uzanan bir köprü binlerce yıllık tarihi ile farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı yaşam tarzlarının, geleneklerin kendisini yüzlerce yıldır var edebildiği bir mekanın adı. Tam da Etnospor biraz da bu, farklı yerlerin 7 kıtada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporların geçmişten bugüne, bugünden yarına taşıma vizyonu ve misyonu taşıyor” şeklinde konuştu.