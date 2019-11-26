HABER

4 evden 50 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar suçüstünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

İstanbul’da girdikleri evlerden 50 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

İstanbul’da girdikleri evlerden 50 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Olay öncesi sonrası güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin yaşı kadar suç kaydı olması dikkat çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, 14 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında Sancaktepe ve Eyüpsultan ilçelerindeki 4 evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisten hırsızlara suçüstü
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, Sancaktepe’de bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis, dakikalar içerisinde olay yerine gitti. Ekipler, şüpheli şahısları kaçmak üzereyken yakaladı.

Yaşı kadar suç kaydı çıktı
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Ahmet D. (22)’nin 9, Mert Y. (21)’nin ise 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. 21 yaşındaki Mert Y.’nin yaşı kadar suç kaydı olması dikkat çekti.

Vatandaşın zararı 50 bin TL
Şüphelilerin Sancaktepe ve Eyüpsultan’da girdikleri evlerden dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları, vatandaşa verdikleri toplam zararın 50 bin TL olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahısların bir binaya girdikleri, bir süre sonra ellerinde çanta ile çıktıkları görüldü.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga: 3 gözaltıBolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga: 3 gözaltı
Bolu’da cinayet davası sonrasında kavga çıktı: 3 gözaltıBolu’da cinayet davası sonrasında kavga çıktı: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnegöl'de 2010 yılındaki olaylara ilişkin 77 sanığın cezası belli oldu

İnegöl olaylarında karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bozdoğan Füzesi açıklaması

Erdoğan açıkladı! 2020'de envantere girecek

FETÖ'nün 'Danıştay abisi' Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

Galip Tuncay Tutar'a 16 yıl hapis cezası

İstanbul İmar AŞ Genel Müdürlüğüne Onur Soytürk atandı

İBB'de üst düzey atama

Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.