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4 evi kullanılamaz hale getirdi! AFAD ekipleri, inceleme gerçekleştirdi... "30 senelik emeğim gitti"

09.06.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda 4 ev zarar gördü. Heyelan, mahalledeki 4 evi kullanılamaz hale getirdi. AFAD ekipleri, bölgede inceleme gerçekleştirirken, Heyelan sonucu evinde büyük çapta hasar oluşan Cemal Aslan, evden komşuları ve köy muhtarının yardımıyla çıktığını söyledi. Fatma Aslan ise, "Ev kalmadı, 30 senelik emeğim gitti. Şimdi komşularımda kalıyorum. Yardım bekliyoruz." dedi.

4 evi kullanılamaz hale getirdi! AFAD ekipleri, inceleme gerçekleştirdi... "30 senelik emeğim gitti"

Bölgedeki sağanak sonrası ilçeye bağlı Uzunçam köyü Köprübaşı Mahallesi'nde heyelan oluştu. Heyelan, mahalledeki 4 evi kullanılamaz hale getirdi. AFAD ekipleri, bölgede inceleme gerçekleştirdi.

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Heyelan sonucu evinde büyük çapta hasar oluşan Cemal Aslan, evden komşuları ve köy muhtarının yardımıyla çıktığını söyledi.

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Sinop’un Ayancık ilçesinde sel sonrası çalışmalar devam ediyor Sinop’un Ayancık ilçesinde sel sonrası çalışmalar devam ediyor

"GECE BİR ANDA EV KAYDI"

Canlarına bir şey olmadığı için şükrettiklerini dile getiren Aslan, "Yağmur çok yağdı. Gece bir anda ev kaydı. Telefon içeride kaldığı için komşularıma seslenerek yardım istedim. Sağ olsunlar, onlar da gelip bizi kurtardılar. Evimiz ise artık kullanılmıyor." dedi.

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"EV KALMADI, 30 SENELİK EMEĞİM GİTTİ"

Fatma Aslan ise sabah saatlerine kadar 30 yıllık emeklerinin gittiğini belirterek, "Gece ilk olarak komşularımızı kurtardık. Daha sonra biz kurtarılmayı bekledik. Sesimizi duyurmak için çok bağırdık. Ev kalmadı, 30 senelik emeğim gitti. Şimdi komşularımda kalıyorum. Yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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(AA)


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Sinop heyelan

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