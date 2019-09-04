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4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1250. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 71 bin 187 kişi ise 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

2 MİLYON 847 BİN LİRA DAĞITILDI

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 943 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 527 bin 279 lira kamuya aktarılacak. (AA)

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