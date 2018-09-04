4 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, bir zamanlar Brezilya kraliyet ailesinin konutu olan ulusal müze binasında çıkan yangın nedeniyle binlerce tarihi eser, belge ve kalıntıların yok olmasının tüm ülkede büyük üzüntü yarattığını yazıyor. Gazete, Luzia olarak bilinen ve Amerika kıtasında bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık iskeletin de aralarında bulunduğu paha biçilmez nesnelerin yok oluşunun Brezilya ve genel olarak Latin Amerika için büyük bir kayıp olduğunu bildiriyor. Habere göre daha birkaç yıl öncesine kadar altın çağının eşiğinde olan, 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Brezilya, patlak veren dev yolsuzluk skandalları ve yıkıcı ekonomik durgunluk dönemi nedeniyle siyasi çalkantı içine girdi. İşsiz ve evsiz sayısında patlama yaşanırken çok sayıda halk kütüphanesi ve kültür merkezi kapandı. Brezilya'daki ekonomik ve siyasi gerilemeden en çok nasibini alan kent ise Rio de Janeiro oldu. Yanan ulusal müze ise bu dönemde bakımsızlık ve ihmalden ötürü içten içe tahrip olmaya başladı. Habere göre birkaç yangın söndürme aleti ve duman alarmı dışında müze binasında genel bir yangın söndürme sistemi bulunmuyordu. Botanik, okyanus biyolojisi, paleontoloji ve entomoloji dallarında uzun yıllar içinde yapılan çok sayıda araştırma da yangında yok oldu. Yangının nedeniyle ilgili soruşturma ise devam ediyor.

New York Times bugün ayrıca siyasi manipülasyon, şiddet, nefret ve dezenformasyonun körüklenmesine olanak tanıdığı gerekçesiyle tüm dünyada tepki çeken sosyal medya platformu Facebook'un, özellikle Libya'da çatışma içinde olan karşıt gruplar tarafından nasıl kullanıldığını mercek altına alıyor. Gazete, Libya'daki hemen hemen her silahlı grubun kendi Facebook hesabı olduğuna dikkat çekiyor. Habere göre ülkenin merkezi bir otoriteden yoksun olması, televizyon kanalları ve gazetelerin silahlı gruplarla, siyasi hiziplerle ya da Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yabancı güçlerle olan bağlantıları, başta Facebook olmak üzere sosyal medyanın daha büyük bir rol oynamasına yol açıyor. Çok sayıda Libyalı, tehlikeli olduğu için evlerinin dışına çıkmadığı ve elektriklerin uzun saatler kesik olması nedeniyle ülkede olup bitenleri Facebook'tan öğreniyor. Bu da kamuoyunu Facebook üzerinden belli çıkar gruplarının hedefi haline getiriyor. İnsan hakları örgütlerine göre Libya'daki silahlı örgütler, muhaliflerinin nerede olduğunu öğrenmek ve bu kişileri hedef almak için Facebook'u kullanıyor. Bu örgütlerin komutanları, etnik ve mezhepsel farklılıkları öne çıkarıp kutuplaşmayı körükleyerek yandaş kazanmaya çalışıyor. Ülkenin hala işlevsel olan Merkez Bankası gibi birkaç kurumu, Facebook üzerinden yayılan sahte belgelerle hedef gösteriliyor. Facebook kurallarına aykırı olmasına rağmen Libya'da bazı gruplar, site üzerinden silah satışı yapıyor. İnsan kaçakçıları ise Facebook üzerinden yaydıkları reklamlarda Avrupa'ya kaçak yollardan götürecekleri Libyalılar arıyor. Gazete, tüm bu yasadışı faaliyetlere karşı önlem almaya çalışan Facebook'un çabalarınınsa yetersiz kaldığı yorumunda bulunuyor.