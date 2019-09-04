4 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Bahama Adaları’nın kuzeybatısını vuran Dorian Kasırgası’nın yol açtığı yıkımın ortaya çıkmaya başladığını yazıyor. Habere göre yetkililer, kasırganın ilk vurduğu kara parçası olan Grand Bahama Adası’nda her dört konuttan üçünün sular altında kaldığını söyledi. Bahamalar’daki yıkımın ardından başlayacak yeniden yapılanma çalışmalarının milyarlarca dolara mal olması öngörülüyor. Doğudaki Abaco Adası’nın kuşbakışı görüntüleriyse bölgenin tamamen enkaz altında kaldığını, gemi konteynerlerinin, otomobillerin ve teknelerin üst üste yığıldığını gösteriyor. Meteoroloji uzmanları, kasırganın yol açtığı deniz kabarmasının yer yer 7 metreye ulaştığını tahmin ediyor. Ülkenin kuzeybatısındaki havaalanı ve yollarsa sular altında kaldığı için kullanılamıyor. Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, ölü sayısının şu anda yedi olduğunu, ancak yetkililerin enkaz bölgelerine girmeye başlamasıyla bu sayının artacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Aynı zamanda Maliye Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Peter Turnquest ise adalardaki altyapının tamamen çöktüğünü, altyapıyı yeniden kurmanın maliyetininse astronomik boyutlarda olacağını söyledi. Washington Post’a konuşan Turnquest’e göre kısa vadede Bahamalar’da yaşanacak sosyal ve ekonomik çalkantının boyutları, çok büyük olacak. Yetkililer, şu anda önceliğin sağ kalanların akıl sağlığını garanti altına almaya verileceğini belirtiyor.

Washington Post bugün ayrıca Amerika destekli 400 Kürt askerinin kontrolündeki Al Hol mülteci kampında tutulan 20 bin kadın ve 50 bin çocuğun içinde bulunduğu şartlarla ilgili bir habere yer veriyor. Habere göre Al Hol kampı, IŞİD’in bölgede mağlup edilmesinin üzerinden geçen altı ay içinde radikalleşme merkezi haline geldi. Kampta kalan kadınlar, IŞİD’in aşırı katı dini kurallarını kendi aralarında uygulamaya devam ediyor. Yetkililer, dini kurallara uymadıklarına inanılan kadınların dövüldüğü ya da başka türlü fiziksel şiddete maruz kaldığı kampa korku ikliminin hakim olduğunu söylüyor. Giydikleri çarşaflarının altında bıçak saklayan bazı kadınların kamp gardiyanlarını bıçakladığı, kamptan çıkmak için avukatlarla görüştüğü ortaya çıkan kadınların tehdit edildiği, hatta Batılı yardım çalışanlarıyla konuşan Endonezyalı hamile bir kadının öldürüldüğü, kamptan alınan haberler arasında. Kamptaki şartlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan 14 yetkilinin açıklamalarına göre Al Hol’da kalan kadınlar arasındaki fanatizm, öfke ve şiddet eğilimi, korkutucu boyutlara ulaştı. IŞİD’le mücadele eden koalisyonun istihbaratına göre Suriye Demokratik Güçleri’nin Al Hol’da “asgari güvenlik”ten daha fazlasını sağlayamaması, IŞİD ideolojisinin kampta kontrolsüz şekilde yayılmasına, özellikle çocukların IŞİD ideolojisiyle büyütülmesine yol açıyor. Şiddet eğilimi gösteren erkek çocuklarıyla cinsel istismara uğrayan ve erken evliliğe zorlanan kız çocuklarının ağır travma altında olduğunu kaydeden yardım örgütleri, gerek Ortadoğu gerekse Batılı ülkelerin kampta bulunan vatandaşlarını geri alma işlemlerini hızlandırması gerektiği uyarısında bulunuyor.

New York Times ise Başkan Yardımcısı Mike Pence’in İrlanda ziyareti sırasında başkent Dublin yerine Dublin’e yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Trump Uluslararası Golf Kulübü ve Oteli’nde konaklamayı tercih etmesiyle ilgili tartışmaları ana sayfasına taşımış. Gazete, Pence’e, İrlanda’nın batısındaki Doonbed kasabasında bulunan Trump Oteli’nde kalmayı öneren kişininse Başkan Trump olduğunu kaydediyor. Habere göre Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen simaları arasında Trump markasını taşıyan otel ve kulüplerde konaklama eğiliminin giderek arttığı gözleniyor. 2015’ten bu yana Trump ailesinin otellerinde kalan Cumhuriyetçi siyasetçilerin ve parti üyelerinin yaptığı harcamaların 20 milyon doları aştığı bildiriliyor. Pence ise İrlanda’da yaptığı bu tercihle, Başkan Trump’ın aile şirketinin hizmetlerinden yararlanan en üst düzey hükümet yetkilisi oldu. Washington’daki Trump International Oteli’nde konaklayan Cumhuriyetçi Partililer’i, Kongre üyelerini ve yabancı devlet erkanını takip eden bağımsız gazeteci Zach Everson, Cumhuriyetçiler’in Trump’ın şirketini kullanmasının Başkan’a destek verme yollarından biri olduğunu söylüyor. Habere göre Mike Pence, eşinin, annesinin ve kız kardeşinin İrlanda’daki konaklama masraflarını kendisi karşıladı. Ancak Pence ailesini korumakla görevli Gizli Servis elemanlarının masrafları, vergi mükellefleri tarafından ödeniyor.