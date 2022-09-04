4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Eylül 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. Peki, 4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? Merak edilen soruların yanıtı ve detaylar haberimizde...

4 EYLÜL PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen ve haftanın 2 günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi 4 Eylül Pazar akşamı yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

4 Eylül Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran nuımaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

4 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

