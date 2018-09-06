5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

Şans Topu sonuçlarını belirlemek için Şans Topu oyununun 899'uncu hafta çekilişi dün akşam yapıldı. 5 Eylül Çarşamba akşamının ilk çekilişi Şans Topu ile gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi, noter ve çekilişi komitesi huzurunda haftanın şanslı 5+1 sayılarını belirledi. İki farklı küreden seçilen sayıları tam olarak doğru bilen olmayınca Şans Topu 2. kez devretti. Büyük ikramiye ise 1.4 milyon liraya yükseldi. Gelecek hafta yapılacak Şans Topu çekilişinde ikramiyenin 2 milyonu aşması bekleniyor. İşte Şans Topu sonuçları ve tüm detaylar...

5 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

899. HAFTA ŞANS TOPU KAZANDIRAN SAYILARI: 5 - 15- 22 - 33 - 34 + 2

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca bir milyon 411 bin 725 lira 98 kuruş olan büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 210 lira, 4 artı 1 bilen 169 kişi 432 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 755 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 283 kişi 23'er lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 774 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 670 kişi 6 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 333 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.