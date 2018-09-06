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5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 07:29 | Son Güncelleme

5 Eylül Şans Topu sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. Günün ilk çekilişinde Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara, Balgat'ta yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan 899. hafta Şans Topu çekilişinde haftanın şanslı 5+1 sayıları belirlendi. Geçen hafta olduğu gibi Şans Topu'nda sayıları bilen olmayınca büyük ikramiye katlanarak haftaya devretti. Şans Topu sonuçları, kazanılan ikramiye miktarları detayları ile haberimizde.

5 Eylül Şans Topu sonuçları: Bir devir de Şans Topu çekilişinden! (Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgula!)

Şans Topu sonuçlarını belirlemek için Şans Topu oyununun 899'uncu hafta çekilişi dün akşam yapıldı. 5 Eylül Çarşamba akşamının ilk çekilişi Şans Topu ile gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi, noter ve çekilişi komitesi huzurunda haftanın şanslı 5+1 sayılarını belirledi. İki farklı küreden seçilen sayıları tam olarak doğru bilen olmayınca Şans Topu 2. kez devretti. Büyük ikramiye ise 1.4 milyon liraya yükseldi. Gelecek hafta yapılacak Şans Topu çekilişinde ikramiyenin 2 milyonu aşması bekleniyor. İşte Şans Topu sonuçları ve tüm detaylar...

5 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI

899. HAFTA ŞANS TOPU KAZANDIRAN SAYILARI: 5 - 15- 22 - 33 - 34 + 2

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca bir milyon 411 bin 725 lira 98 kuruş olan büyük ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 210 lira, 4 artı 1 bilen 169 kişi 432 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 755 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 283 kişi 23'er lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 774 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 670 kişi 6 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 333 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 701 bin 838 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 968 bin 743 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 540 bin 266 lira 16 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

  1. HAFTA ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALARI: 11 - 16 - 18 - 22 - 31 + 4

Haftanın sayıları belirlendikten sonra Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından 898. haftanın Şans Topu sonuçları yayınlandı. Açıklanan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen olmayınca 682 bin 366 lira 60 kuruş olan ikramiye haftaya devretti.

Şans Topu 898. hafta çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18'er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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