4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekiliş canlı yayında ve noter eşliğinde yapılıyor. 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları...

4 EYLÜL PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam üçüncü çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekilişi'nin 4 Eylül Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

08 16 17 19 25 31

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

