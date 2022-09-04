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  4. 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları...

4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları...

04.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Şansoyununda kazandıran numaralar Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon doldurarak çekilişe katılım sağlayan vatandaşlar tarafından edildi. Birçok kişi internette, "4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?", "4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekiliş canlı yayında ve noter eşliğinde yapılıyor. 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları...

4 EYLÜL PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam üçüncü çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekilişi'nin 4 Eylül Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

08 16 17 19 25 31

r

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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