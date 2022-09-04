HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

04.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'dan ya da bayilerden kupon doldurarak çekilişe katılım sağlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün oynanan şans oyununda kazandıran numaraları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekiliş canlı yayında ve noter eşliğinde yapılıyor. Peki, 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

4 EYLÜL PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam üçüncü çekilişi yapılacak.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 kişilik aile ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada7 kişilik aile ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"
AK Parti İstanbul Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye: Sürmanşette...AK Parti İstanbul Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye: Sürmanşette...
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

İlginizi Çekebilir

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.