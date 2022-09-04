Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekiliş canlı yayında ve noter eşliğinde yapılıyor. Peki, 4 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Eylül 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

4 EYLÜL PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam üçüncü çekilişi yapılacak.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

