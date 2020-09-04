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  4. 4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 19:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 53 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 564'e yükseldi. Bugün bin 612 yeni vaka tespit edildi.

4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1612 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1076 oldu.

Son 24 saatte 1021 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 249 bin 108'e yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.


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