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4 farklı bölgenin malzemelerini közün üzerinde birleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Bursa’da 2023 metrelik kol böreğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren börek ustası Hasan Acar, Boşnak böreğinden esinlenerek, közde börek yapıyor.

Bursa’da 2023 metrelik kol böreğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na giren börek ustası Hasan Acar, Boşnak böreğinden esinlenerek, közde börek yapıyor. Tepsisini Gaziantep, ununu Konya, tereyağını Erzurum ve bıçağını Bursa’dan alan Acar, ortaya muhteşem lezzeti çıkartıyor.
Bursa’da daha önce hamile olduğu dönemde İngiltere tahtının varisi Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’a ve uzaya börek gönderen, 2023 metrelik kol böreğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran börek ustası Hasan Acar, artık müşterilerine böreği közde yapıyor. 20 yıldan beri 5 kardeşiyle birlikte bu işle uğraşan Acar, bundan birkaç yıl önce Boşnak böreğine merakından dolayı Bosna Hersek’e gitti. Dönüşte Boşnak böreğinin bir benzerini porsiyon olarak tepsi ile birlikte közün üzerinde yaklaşık 13 dakika pişiren Acar, müşterilerine sunuyor. Vatandaşlar ise, közde yapılan börekten çok memnun olduklarını ve ortaya muhteşem bir tadın çıktığını söyledi.
Közde böreği tarif eden Acar, “Bu böreğin en önemli özellikleri kişiye özel olması, bakır tepside pişmesi ve közde pişince hafif olması. Ramazan ayında sahurda yedikten sonra bütün gün tok tutuyor. Ayrıca böreğimiz mideyi de yakmıyor. Ramazan ayında sofralarımızda közde böreğimiz yer almaya başladı. Ispanaklı, peynirli, patatesli, kıymalı, patlıcanlı gibi 5-6 çeşit yapıyoruz. Vatandaşların ilgisinden gayet memnunuz. Hafta sonu yoğunluk biraz daha fazla. Değişik bir şey olması ve Bursa’da olması sebebiyle memnunuz” dedi.
Müşteri sipariş verdikten yaklaşık 13 dakika sonra böreği hazır olduğunu ifade eden Acar, “Böreğin asıl kökeni Bosna Hersek. Ben bu böreği görebilmek için Bosna Hersek’e gittim. Onlar tepside yapıyorlar. Altı ve üstünde kömür oluşuyor. Biz bunu biraz daha değişik hale getirdik. Porsiyon porsiyon yapıyoruz. Tavuk çevirme gibi ocaklarda yapıyoruz. Tepsi bakır. Tepsi böreğe lezzet veriyor. Kömürde hafif ateşte pişen börek. Tepsimiz Antep, unumuz Konya yöresi, tereyağımız Erzurum, bıçağımız ve ustalarımız Bursa’dan. Bunlarla birlikte güzel Türkiye mozaiği ön plana çıkıyor” diye konuştu.

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