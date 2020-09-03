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4 farklı iPhone 12 modeli geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni iPhone modeller için geri sayım başladı. Peki iPhone 12 modelleri bizlere neler sunacak?

4 farklı iPhone 12 modeli geliyor

Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden biri olan Apple önümüzdeki ay yeni iPhone modellerini tanıtacak. Şimdiye kadar sızdırılan detaylara göre Apple 4 farklı iPhone modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

DÖRDÜNCÜ İPHONE 12 CEP YAKMAYACAK

Apple zaten her yıl 3 yeni iPhone modeli tanıtıyordu. Bu yıl tanıtılacak olan 4. model ise biraz daha bütçe dostu bir cihaz olacak.

Malum 2020 yılında yaşanan küresel krizin Apple satışlarını düşürmesi çok da uzak bir ihtimal değil. Bu durumu göz önüne alan Apple uygun fiyatlı bir iPhone modeli ile oluşacak açığı kapatmak istiyor.

Peki gerçek anlamda uygun fiyatlı iPhone modeli Apple’ın satışlarının düşmesini engelleyebilecek mi? İşte asıl sorulması gereken soru bu.

Sadece iPhone SE satışlarına bakarak bile bunu tahmin etmek mümkün. Keza iPhone SE ülkemizde çok fazla talep görmese de Avrupa’da yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Dolayısıyla 5.4’lük iPhone 12’nin genel olarak Apple’ın satışlarını yukarıda tutacağını söyleyebiliriz.

Apple bu yıl ki iPhone modellerinin tümünde 5G desteği sunmayı da planlıyor. Buna rağmen yeni iPhone modelleri etiket açısından geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 11 modelleri ile aynı doğrultuda olacak. Yani arada öyle avam bir fark olmayacağını dile getirebiliriz.

Tabi ki yine de ülkemizdeki iPhone fiyatları belli bir seviyenin üzerine çıkacaktır. Sonuçta döviz kurları sabit kalmıyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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