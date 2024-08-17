4 gün arayla ikinci olay! Benzin döküp ateşe verdiler 'Yarın da evimizi yakabilirler'

Olay, 03.20 sıralarında Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşe Topcu’ya ait hafif ticari araç, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda şüpheli şahıslar, olay yerine geldikleri otomobilin camından hafif ticari aracın kaput kısmına benzin dökerek ateşe verdi. Çıkan yangın büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

“4 GÜN ÖNCE DE ARACIMIZI YAKMAYA ÇALIŞTILAR”

Geçtiğimiz günlerde de araçlarının kundaklandığını belirten Ayşe Topcu, yaşadıkları tedirginliği dile getirerek, “Pazartesi günü 01.20’de de aynısı oldu. Şimdi de 03.20’de oldu. Komşular gördü. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Yapanları da tanımıyoruz. Uykudan kalkıyoruz artık. Aynı arabayla gelip yaktılar. Bizim için bir tehdit. Yarın da evimizi yakabilirler. Neden böyle yapıyorlar anlamadık. Biz gece gündüz uyumadan evin önünde bekçi mi olacağız” dedi.

Olayın ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karışan şahısların yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır