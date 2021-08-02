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  4. 4 gün boyunca mahsur kalmışlar! Kaplumbağalar orman işçileri tarafından kurtarıldı

4 gün boyunca mahsur kalmışlar! Kaplumbağalar orman işçileri tarafından kurtarıldı

02.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan yangın 4 günün ardından söndürüldü. 28 temmuz'da başlayan yangında mahsur kalan iki kaplumbağa, orman işçileri tarafından kurtarıldı.

4 gün boyunca mahsur kalmışlar! Kaplumbağalar orman işçileri tarafından kurtarıldı

Karatepe köyünde çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları esnasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına katılan arazöz ekibinde görevli Uğur Yiğit, Nihat Saraçlı ve Yalçın Karademir adlı orman işçileri yanan bölgede küller arasında iki kaplumbağa gördü. Kaplumbağaları bulunduğu yerden alan işçiler önce üzerine su döküp serinlettikten ve su verdikten sonra güvenli bir yere götürerek doğal ortamına bıraktılar.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPARKEN FARK EDİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına bin kilometre uzaktan geldiklerini belirten Uğur Yiğit, "Burada canla başla yangını söndürmek için çalıştık. Soğutma çalışması sırasında yanan bölgede iki kaplumbağa gördük ve arkadaşlarla kaplumbağaları alarak ilk önce onları serinlettik. Daha sonra da doğaya geri bıraktık" dedi.

"SOĞUTUP SU VERDİK"

Orman işçisi Nihat Saraçlı ise, "Osmaniye halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkın desteğini burada hissettik. Çok şükür yangını söndürdük. Soğutma çalışması sırasında yanan yerde iki kaplumbağa gördük. Onları alarak soğutup su verdik ve doğaya tekrar bıraktık" diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Osmaniye
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