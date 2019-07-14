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4 gün önce izninin ardından döndüğü birliğinde şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı.

Sedat ÜNAL- Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), (DHA) - HAKKARİ'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Şehit Ağır'ın 4 gün önce memleketinde izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, bugün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Saat 15.20 sıralarında çıkan çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay v e 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınıp, hastaneye kaldırıldı. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın, acı haberi Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Yaylada bulunan ve Fethiye'nin Çalça Mahallesi Zincirli Kavak mevkisindeki ayrı ayrı araçlarla evlerine getirilen anne Elif Ağır ve çiftçilik yapan baba Ramazan Ağır, evlerinin önündeki kalabalığı görünce oğullarının şehit düştüğünü anladı. Fenalık geçiren baba Ağır, sağlık ekiplerince ambulansa alınırken, anne Ağır ise yakınları tarafından evlerine çıkarıldı.

Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın geçen Çarşamba günü izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. Şehit Ağır'ın 2 katlı baba evine Türk bayrağı asılırken, Fethiye Belediyesi ise mahalleye taziye çadırı kurdu.

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