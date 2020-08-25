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  4. 4 gün önce kayıp olmuştu, dut yiyerek hayatta kaldı

4 gün önce kayıp olmuştu, dut yiyerek hayatta kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Elazığ'da 4 gündür 100 polis ve drone ile her yerde aranan adam çalışmalar sonucunda yaşadığı yere 25 kilometre uzakta boş bir tarlada bulundu, 4 gün boyunca dut yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Elazığ’da 4 gün önce kaybolan ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 4 ekip 100 personel ve drone ile aranan yaşlı adam, evinden 25 kilometre uzakta bulundu. Yaşlı adamın 4 gün boyunca dut yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Cuma günü hurda toplamak için evden çıkan 4 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Ataşcı, bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Ataşcı'dan haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polis ekiplerine bilgi verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşlı adamın bulunması içi geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan 4 ekipte bulunan 100 personel, mahalleler, mezarlıklar, metruk binalar ve gidebileceği yerler olmak üzere toplamda 8 bölgede arama çalışmaları yaptı. Aynı zamanda drone ile havadan taramalar sürdürülürken, vatandaşlarda bilgilendirildi. Yapılan çalışmada gece saatlerinde yaşlı adam evinden 25 kilometre uzakta boş bir tarlada bulundu. Ekipler tarafından alınan adam ailesine teslim edildi.

'KARANLIK ÇÖKÜNCE ORADA KALDIM'

Olay günü Hankendi tarafına gittiğini belirten Mehmet Ataşcı, “Ondan sonra da karanlık çökünce ben de daha da gelemedim. Ben orada dut yedim zaten başka da bir şey yoktu. Ben bayağı geldim ama karanlık çökünce durdum. Allah, polisimizden razı olsun, dert vermesin” dedi.

Babasına kavuşmanın mutluluğu yaşayan kızı Halime Ataşcı ise, “Rabbim, binlerce kez hepinizden razı olsun. Çok şükür bulundu. 4 gündür kayıptı artık umudu kesmiştik. Babamı görünce mutlu oldum. Bir taraftan da bizden şüpheleniliyordu ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Babama en son zarar verecek kişi bizdik, çok şükür bulundu. Polis, bugün sabah saatlerinden beri babamı her yerde drone ile arıyordu. Ekipler her yerde arama yaptı, çok şükür babama kavuştuk” diye konuştu.

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