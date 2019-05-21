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4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı ziyareti için 4 günde 3 bin Suriyeli, işlemlerinin ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı.

4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı ziyareti için 4 günde 3 bin Suriyeli, işlemlerinin ardından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı.
Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 4 gün önce başlayan geçişleri, bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler, işlemlerinin yapılmasının ardından Suriye'ye geçiş yaptı.
Sınır kapısından 4 günde 3 bin Suriyelinin ülkesine geçiş yaptığı belirtildi.

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4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

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