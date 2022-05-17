4 günde 4 kilo verdiren harika tarifi!

Dekoks yaparken kilo verme direnci oluşan kişilerinde rahatlıkla kilo vermesine yardımcı olacak müthiş bir liste bulunuyor. Bu listenin dışına çıkmazsanız ve günlük 1 saat yürüyüşle detoksu desteklerseniz ve son olarak günde en az 3 litre su tüketirseniz bu liste sayesinde 4 günde 4 kilo verebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu detoksa başlamadan önce doktora danışın.

4 GÜNDE 4 KİLO VERİN

Uyandığınızda 1 su bardağı su içerek güne başlayın. Sabah kahvaltısını 09.00'da yapın. Detoks süresinde tuz tüketmeyin. Bu detoksu yaparken günde en az 3 litre su için Kaçamak yapmamaya dikkat edin.

KAHVALTI MENÜSÜ

1 haşlanmış yumurta

2 yemek kaşığı lor peynir

2 domates

2 salatalık

Maydanoz

Dereotu

Marul

2 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 dilim tam tahıllı ekmek

Tüm malzemeleri tabağınıza alın. Haşlanmış yumurtanın üstüne baharat ekleyin ancak asla tuz katmayın. Üzerine 2 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun...

ÖĞLE YEMEĞİ

Öğle yemeğinde 1 kase vicdan çorbası tüketin. Vicdan çorbasını hazırlamak için gereken malzemeler:

2 kabak

2 soğan

2 domates

2-3 bardak su

2 yemek kaşığı bulgur

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1'er demet nane, maydanoz, dereotu

1 tane limonun suyu

Pul biber, karabiber, kimyon

VİCDAN ÇORBASI TARİFİ

Tüm malzemeleri tencereye alın ve üzerlerine 2-3 su bardağı su ilave edip iyice kaynatın. Bütün malzemeler yumuşadığında blanderdan geçirin. Ardından servis edin. Afiyet olsun...

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğinde de 1 kase vicdan çorbası tüketin. 1 kase bol yeşillikli salatayi da sofranızdan eksik etmeyin.

SALATA TARİFİ

Evdeki bütün yeşillikleri salataya koyun. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Tuz hariç olmak üzere istediğiniz baharatları ilave edin. Limon suyu sıkın ve vicdan çorbasıyla tüketin.



