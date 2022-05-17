4 günde 4 kilo verdiren harika tarifi!

Dekoks yaparken kilo verme direnci oluşan kişilerinde rahatlıkla kilo vermesine yardımcı olacak müthiş bir liste bulunuyor. Bu listenin dışına çıkmazsanız ve günlük 1 saat yürüyüşle detoksu desteklerseniz ve son olarak günde en az 3 litre su tüketirseniz bu liste sayesinde 4 günde 4 kilo verebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu detoksa başlamadan önce doktora danışın.
Uyandığınızda 1 su bardağı su içerek güne başlayın. Sabah kahvaltısını 09.00'da yapın. Detoks süresinde tuz tüketmeyin. Bu detoksu yaparken günde en az 3 litre su için Kaçamak yapmamaya dikkat edin.
Tüm malzemeleri tabağınıza alın. Haşlanmış yumurtanın üstüne baharat ekleyin ancak asla tuz katmayın. Üzerine 2 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun...
Öğle yemeğinde 1 kase vicdan çorbası tüketin. Vicdan çorbasını hazırlamak için gereken malzemeler:
Tüm malzemeleri tencereye alın ve üzerlerine 2-3 su bardağı su ilave edip iyice kaynatın. Bütün malzemeler yumuşadığında blanderdan geçirin. Ardından servis edin. Afiyet olsun...
Akşam yemeğinde de 1 kase vicdan çorbası tüketin. 1 kase bol yeşillikli salatayi da sofranızdan eksik etmeyin.
Evdeki bütün yeşillikleri salataya koyun. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Tuz hariç olmak üzere istediğiniz baharatları ilave edin. Limon suyu sıkın ve vicdan çorbasıyla tüketin.
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