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4 günde 4 kilo verdiren harika tarifi!

17.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz ayları geldikçe kilo vermek için yeni yollar araştırılmaya başlandı. Sporla beraber sağlıklı beslenmeye de dikkat edildiğinde kilo vermemek işten bile değil. Ancak bazı özel beslenme yollarıyla daha kısa zamanda daha fazla kilo verme imkanı da bulunuyor.

4 günde 4 kilo verdiren harika tarifi!

Dekoks yaparken kilo verme direnci oluşan kişilerinde rahatlıkla kilo vermesine yardımcı olacak müthiş bir liste bulunuyor. Bu listenin dışına çıkmazsanız ve günlük 1 saat yürüyüşle detoksu desteklerseniz ve son olarak günde en az 3 litre su tüketirseniz bu liste sayesinde 4 günde 4 kilo verebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu detoksa başlamadan önce doktora danışın.

4 GÜNDE 4 KİLO VERİN

Uyandığınızda 1 su bardağı su içerek güne başlayın. Sabah kahvaltısını 09.00'da yapın. Detoks süresinde tuz tüketmeyin. Bu detoksu yaparken günde en az 3 litre su için Kaçamak yapmamaya dikkat edin.

4 günde 4 kilo verdiren harika detoks tarifi!

KAHVALTI MENÜSÜ

  • 1 haşlanmış yumurta
  • 2 yemek kaşığı lor peynir
  • 2 domates
  • 2 salatalık
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Marul
  • 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 dilim tam tahıllı ekmek

Tüm malzemeleri tabağınıza alın. Haşlanmış yumurtanın üstüne baharat ekleyin ancak asla tuz katmayın. Üzerine 2 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Afiyet olsun...

ÖĞLE YEMEĞİ

Öğle yemeğinde 1 kase vicdan çorbası tüketin. Vicdan çorbasını hazırlamak için gereken malzemeler:

  • 2 kabak
  • 2 soğan
  • 2 domates
  • 2-3 bardak su
  • 2 yemek kaşığı bulgur
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1'er demet nane, maydanoz, dereotu
  • 1 tane limonun suyu
  • Pul biber, karabiber, kimyon

VİCDAN ÇORBASI TARİFİ

Tüm malzemeleri tencereye alın ve üzerlerine 2-3 su bardağı su ilave edip iyice kaynatın. Bütün malzemeler yumuşadığında blanderdan geçirin. Ardından servis edin. Afiyet olsun...

4 günde 4 kilo verdiren harika detoks tarifi!

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğinde de 1 kase vicdan çorbası tüketin. 1 kase bol yeşillikli salatayi da sofranızdan eksik etmeyin.

SALATA TARİFİ

Evdeki bütün yeşillikleri salataya koyun. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirin. Tuz hariç olmak üzere istediğiniz baharatları ilave edin. Limon suyu sıkın ve vicdan çorbasıyla tüketin.


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