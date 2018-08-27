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4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 22:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 4 gündür aranan Seyit Balta'nın ormanlık alanda av tüfeği ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 4 gündür aranan Seyit Balta'nın ormanlık alanda av tüfeği ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Seyit Balta, geçtiğimiz 23 Ağustos Perşembe günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince 4 gündür yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonunda Seyit Balta'nın Bakış Mahallesi'ne yakın ormanlık alandaki çukurda av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede Seyit Balta'nın av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

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