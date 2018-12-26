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4 gündür çalıştığı iş yerinin kasalarını boşalttı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ 75.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir fatura ödeme merkezi, dört gün önce işe başlayan Nur E., tarafından soyuldu. Nur E., çalıştığı işyerinin kasasında bulunan yaklaşık 30 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. ÇALIŞANLARIN GÜVENİNİ KAZANDI 75. Yıl Mahallesi'nde bir fatura ödeme merkezinde işe başlayan Nur E., annesinin vefat ettiğini, ikamet ettiği evinin kira olduğunu söyleyerek iş yeri çalışanlarının güvenini kazandı. Sağladığı güven duygusundan dolayı bütün kasalar Nur E.'ye emanet edildi. 4 gün önce işe başlayan Nur E., 4'üncü günün sonunda ise kasalarda bulunan yaklaşık 30 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. “BÜTÜN KASALARI KENDİSİNE EMANET ETTİK" İş yeri yöneticisi Alev Kuru, Nur E., tarafından nasıl soyulduklarını şöyle anlattı: “4 gün önce geldi, iş başvurusunda bulundu. İş başvurusuna bulunduktan sonra kendisini biraz farklı tanıttı. Ailesinin olmadığını, kirada oturduğundan bahsetti. Annesinin vefat ettiğini falan söyledi. Kendisine gerçekten çok güvendik. Hepimizin güvenini kazandı. Kendi kasam dahil bütün kasalar ona emanet edildi. 4 gün içerisinde hiçbir şey fark etmedik, kendisinden şüphelenmedik. Kasalarda açık yaşanmadı. Ama benim olmadığım gün, 13.30'da iş başı yapması gerekirken o gün erken iş başı yapıyor. Saat 09.10'da iş yerine gelerek 'Ben Cuma sandım bugün' diyor. 'Geç kaldım' diye geliyor işe. Bir panik içerisindeydi zaten. Arkadaşlarım diğer veznelerde otururken, kendisi işi olmadığı halde sigara içme bahanesiyle para kasalarının bulunduğu arka tarafa geçerek, gizli bir şekilde dolaptan anahtarları alıyor. Çekmeceyi açıyor içerisindeki parayı alıyor. Dikkat çekmesin, diye çekmeceyi tekrar kilitliyor. Arkadan çıkıp tekrar, kasaya geliyor. Kasaya açıp 30 bin TL yakın bir parayı alıyor. Ve rahatsızlandığını, eczaneye gideceğini söyleyerek arkadaşımızdan yarım saat izin istiyor. Kişi bize daha önce astım hastası olduğunu söylemişti. Arkadaşımız da bundan dolayı kendisine izin veriyor. O gün işyerine gelmedi. Telefonlarını kapattı. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık. Bizim bir whatsapp grubumuz vardı. O gruptan da ayrıldı. Benim mesai saatim başladı. Kendisini aramaya başladık ancak telefonlarımızı açmadı. Kasadaki parayı saymaya başladık ve kasada açık olduğunu fark ettik. Önce 900 TL açık olarak gördüm. Arka kasalara baktığımızda 29 bin TL'nin olması gerekirken, kasalarda hiçbir şeyin olmadığını gördük. Dikkat çekmemek için çantasını almıyor. Çantası halen işyerinde duruyor. Kendisi ile ilgili karakola giderek şikayette bulunduk. İkametgah adresine gittik, adreste hiçbir şekilde bulamadık" Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Nur E.'nin iki farklı hırsızlık olayından arandığı öğrenildi.

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