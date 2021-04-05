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4 gündür haber alınamayan şahıs iş yerinde ölü bulundu

05.04.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisi iş yerinde ölü bulundu.

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisi iş yerinde ölü bulundu. Telefonunu tamire bırakan bir vatandaşın ulaşamayıp durumu polise ile bildirmesi ile acı olay ortaya çıktı.
Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Haliç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefonu bozulan bir vatandaş tamir için Bilal Bakkaloğlu’nun iş yerine gelerek telefonunu bıraktı. Telefonunu almak için 4 gün üst üste iş yerine giden vatandaş, kapıyı çalmasına rağmen bir türlü cevap alamadı. Durumdan şüphelenen vatandaş, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdiklerinde Bakkaloğlu’nun yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Bakkaloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Bakkaloğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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