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4 gündür kayıp liseli kız, arkadaşının evinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, salı günü arkadaşıyla gezeceğini söyleyip evinden çıkan lise öğrencisi Ayşe T.

4 gündür kayıp liseli kız, arkadaşının evinde bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, salı günü arkadaşıyla gezeceğini söyleyip evinden çıkan lise öğrencisi Ayşe T. (15), arkadaşının evinde bulundu, ardından ailesine teslim edildi.
Tosmur Mahallesi'nde ailesiyle oturan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe T., 28 Mayıs Salı günü saat 21.00 sıralarında arkadaşıyla gezeceğini söyleyerek, evden çıktı ve bir daha dönmedi. Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi.
Başvuru üzerine harekete geçen polis, kayıp kızın bir arkadaşının evinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine öğle saatlerinde belirlenen adrese giden ekipler, Ayşe T.'yi buldu. Gezmek için evden ayrıldıktan sonra arkadaşında kaldığı öğrenilen kız, polis merkezindeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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