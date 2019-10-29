4 gündür kayıp oğluna seslendi Yalvarıyorum, dön gel artık-YENİDEN

Süleyman EKİN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan Hakan Gökalp'ten (31) 4 gündür haber alınamıyor. Anne Emine Fidan, oğluna, "Yalvarıyorum, dön gel artık" diye seslendi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Hakan Gökalp, geçen cuma sabah, 07 BUR 94 plakalı otomobiliyle kayıplara karıştı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Gökalp, ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, “Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Gökalp'in ailesi, polise 'kayıp' başvurusunda bulundu.

Aradan geçen 4 günde haber alınamayan Hakan Gökalp'in annesi Emine Fidan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, “Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Ancak tedaviden sonra düzeldi. Ardından testis kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi gördü. Saçları dökülünce canı sıkıldı. Oğlumun kendisine bir şey yapmasından endişe ediyorum" dedi.

Eşinden ayrıldığı öğrenilen 3 çocuk annesi Fidan, DHA aracılığıyla oğluna, “Ne olur oğlum dön gel. Ne olursun gel. Seni çok merak ediyorum. Beni çok üzdün biliyorum. Neredeysen çık gel oğlum. Yalvarıyorum. Çık gel artık" diye seslendi.

İki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen Hakan Gökalp'i polis her yerde arıyor.

