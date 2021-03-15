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  4. 4 gündür kayıp! Üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

4 gündür kayıp! Üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

15.03.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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4 gündür kayıp! Üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

Antalya'da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 4 gün önce ailesi ile telefonla görüştükten sonra kayıplara karıştı. Özkan'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Şenay Özkan Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı 3’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Ramazan Özkan'dan 11 Mart Perşembe akşamından bu yana haber alamadıkları gerekçesiyle polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Şenay Özkan Elmas, kardeşinin perşembe akşamı iki arkadaşı ile Çağlayan Mahallesi'nde şelalelin denize döküldüğü yerde alkol aldığını belirterek, "Saat 21.00 gibi telefonla görüştük. Aynı yerden babamı da arayıp görüşmüş. Arkadaşları yanından ayrılırken, o biraz daha oturup, kalkacağını söylemiş. O günden sonra kendisinden haber alamıyoruz. Ortadan kaybolması normal değil. Sosyal medyasında bir paylaşım yok. Polise ihbarda bulunduk. En son görüldüğü yerde ve kamp kurduğu yerde bulunan kamera kayıtlarında araştırma yapıyorlar. Ayrıca telefonu kapalı. Gören ya da duyanlardan polisi aramaları istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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