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4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Yunus Büyükoğlangil (28), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu götürüldüğü hastanede öldü.

4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Yunus Büyükoğlangil (28), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu götürüldüğü hastanede öldü.
Dün akşam saatlerinde Pazarcık'ta Yunus Büyükoğlangil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kapağını açtığı elektrik trafosunda akıma kapıldı. Bunun üzerine beraberindeki arkadaşları tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne getirilen Büyükoğlangil, bu sabah yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cesedi otopsi için morga kaldırılan Yunus Büyükoğlangil’in 30 Eylül'de eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılarak her yerde arandığı öğrenildi. 2 çocuk babası Yunus Büyükoğlangil’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Büyükoğlangil’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldü

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